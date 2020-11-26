В Киеве арестовали Дом Профсоюзов: причина

Под судебный арест попал ряд другой недвижимости
Печерский районный суд Киева арестовал столичный Дом профсоюзов. Кроме него под судебный арест попал ряд другой недвижимости Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. По опубликованным данным, расследование установило, что служебные лица ФПУ присвоили ряд объектов госнедвижимости в особо крупных размерах.
Отметим, что решение было обнародовано за неделю до акций протеста, которые анонсировали профсоюзы и физлица-предприниматели. В Федерации профсоюзов считают, что государство пытается давить на профсоюзы через суд, и уверены, что речь может идти об игорном бизнесе.
“Тут размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, тут созданы все условия. Но самое главное, что мы используем здание не для заработка. Мы реставрировали его за свой счет. Обидно”, – заявил UBR руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.
В ФПУ уже анонсировали встречу с журналистами. На ней должны обнародовать всю официальную информацию о реальном положении дела, где оказалось “очень много умалчиваемых деталей”.
Кроме Дома Профсоюзов, согласно решению суда, аресту по ходатайству прокурора Офиса генеральной прокуратуры подлежат:
- санатории “Укрпрофздравницы” в Киеве, Ирпене и Одессе;
- гостиница в Трускавце;
- бизнес-центр Maidan Plaza;
- Международный центр культуры и искусств на аллее Героев Небесной сотни;
- учебно-спортивная база “Святошин”;
- ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове;
Как ранее сообщал PolitUA, “Слуги народа” хотят изменить закон о казино в Украине.