В Киеве арестовали Дом Профсоюзов: причина

Печерский районный суд Киева арестовал столичный Дом профсоюзов. Кроме него под судебный арест попал ряд другой недвижимости Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. По опубликованным данным, расследование установило, что служебные лица ФПУ присвоили ряд объектов госнедвижимости в особо крупных размерах.

Отметим, что решение было обнародовано за неделю до акций протеста, которые анонсировали профсоюзы и физлица-предприниматели. В Федерации профсоюзов считают, что государство пытается давить на профсоюзы через суд, и уверены, что речь может идти об игорном бизнесе.

“Тут размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, тут созданы все условия. Но самое главное, что мы используем здание не для заработка. Мы реставрировали его за свой счет. Обидно”, – заявил UBR руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.

В ФПУ уже анонсировали встречу с журналистами. На ней должны обнародовать всю официальную информацию о реальном положении дела, где оказалось “очень много умалчиваемых деталей”.

Кроме Дома Профсоюзов, согласно решению суда, аресту по ходатайству прокурора Офиса генеральной прокуратуры подлежат:

санатории “Укрпрофздравницы” в Киеве, Ирпене и Одессе;

гостиница в Трускавце;

бизнес-центр Maidan Plaza;

Международный центр культуры и искусств на аллее Героев Небесной сотни;

учебно-спортивная база “Святошин”;

ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове;

Как ранее сообщал PolitUA, “Слуги народа” хотят изменить закон о казино в Украине.