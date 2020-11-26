Взбесили даже Кравчука: Россия устроила скандал на заседании ТКГ

На заседании ТКГ в Минске представитель России Борис Грызлов заявил, что Россия не может представить свой вариант “плана действий по Донбассу”, ведь это было бы “вмешательством во внутренние дела Украины”. Таким образом Кремль в очередной раз попытался представить вторжение РФ на Донбасс как “гражданскую войну в Украине”.

Об этом на своей странице в Facebook пишет представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш. По его словам, россияне устроили скандал на заседании ТКГ, снова пытаясь показать, что “ихтамнет”.

“Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!.. …Все решения, наработанные в ТКГ будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?” – возмутился Гармаш.

Он подчеркнул, что “все эти нечлены” заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался. Ведь пока он идет, – они “министры” и “полпреды”, а после его окончания станут просто мелкими российскими клерками.

“Казалось бы, если Россия заинтересована в решении конфликта, а не просто в субъективизации ОРДЛО или обвинениях Украины в срыве договоренностей, она официально направляет этот мирный план от своего имени, как участника ТКГ- и процесс пошел! Независимо от того, нравится нам этот план или нет мы были бы вынуждены с ним работать – переговоры есть переговоры. И нам совершенно не важно где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, в Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение”, – пояснил журналист.

По его словам, все “дорожные карты ОРДЛО” рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих. На это ясно указывает то, что у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности и она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров.

“К сожалению, вынужден отметить, что, на мой субъективный взгляд, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и в ходе самой ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или “республиками”, – речь об элементарном уважении, когда Первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, – он просто включает микрофон и говорит…” – возмутился журналист.

“Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично”, – подвел итог Гармаш.

Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!

Простая и… Опубликовано Сергеем Гармашем Среда, 25 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук рассказал детали украинского “плана по Донбассу”.