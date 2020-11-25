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Донбасс и Крым должны быть декоммунизированы как и вся Украина: Голованчук

“Переходные режимы” в этом вопросе неуместны.

Законодательство о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должно имплементироваться так же, как и по всей Украине.

Как сообщил “Интерфакс-Украина”, об этом заявила заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

“Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому, я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым”, – подчеркнула Голованчук.

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Напомним: глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим.

Как ранее сообщал PolitUA, половина украинцев согласны на полную изоляцию ОРДЛО.

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