Украинцы смогут пройти тест на коронавирус на КПВВ на Донбассе

Услуга может заработать до конца 2020 года.

Граждане Украины смогут пройти бесплатные тесты на COVID-19 в медпунктах сервисных центров на КПВВ на Донбассе.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук. По ее словам, проводить тестирование будут на въезде на подконтрольную украинскому правительству территорию, в том случае, если будут продолжаться карантинные ограничения.

“Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19”, – уточнила Голованчук.

Чиновник подчеркнула, что такая услуга может заработать уже до конца 2020 года. Будут ли проводить тесты для всех или только для тех, у кого есть соответствующие симптомы, пока неизвестно.

“Сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам”, – добавила она.

Как ранее сообщал PolitUA, Великобритания требует у России разблокировать работу КПВВ на Донбассе.