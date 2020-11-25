Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины назвала решение Беларуси ограничить поставки отходов и лома черных металлов “дискриминационными и недружественными действиями”. В ответ были введены специальные пошлины на ряд товаров из Беларуси.

Соответствующее уведомление было опубликовано официальным изданием Кабмина “Урядовий курьер”. Новые ограничения вступят в силу через семь дней после даты обнародования.

Новая пошлина

Спецпошлина в размере 16,08% от стоимости была введена на стальные прутки, изготовленные из стали марок C72D2 и C72D, классифицируемые по коду УКТВЭД 7213 91 70 00, и C82D2 и C82D, классифицируемых по коду УКТВЭД 7213 91 90 00. С их помощью изготавливают мелющие шары, железнодорожные крепежи, рессоры, пружины различного назначения, клепаные, болтовые и сварные конструкции, заклепки и др.

Белорусские производители смогут как и раньше продавать эту продукцию в Украине, но из-за пошлины их стоимость будет намного выше, чем цена аналогичных украинских продуктов. Это может отразиться на цене конечного товара, произведенного уже в Украине.

“Недружественные действия”

Между правительством Украины и Республики Беларусь заключено соглашение о свободной торговле от 17.12.1992, а также Договор о зоне свободной торговли от 18.10.2011. Эти документы запрещают вводить ограничения на поставки товаров. Однако Беларусь нарушила эти правила для того, чтобы оставить лом и отходы внутри страны, ограничив их экспорт в ряд стран, в том числе и Украину.

“Принимая во внимание указанное и руководствуясь положениями статьи 29 Закона, Комиссия приняла решение № 467/2020/4411-03 “Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины – производителей стальных прутков”, – подчеркивается в публикации.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко пошел на попятную в конфликте с Западом.