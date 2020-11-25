Боевой эсминец ВМФ США “Джон Маккейн” не вторгался в территориальные воды России в Японском море. Это именно россияне в нарушение морского права забрали себе слишком большую часть побережья.

Об этом заявили в Седьмом флоте Соединенных Штатов Америки в ответ на обвинения со стороны РФ о якобы нарушении эсминцем государственной границы на юге Приморского края.

Американцы категорически отрицают претензии россиян. По их данным, “Джон Маккейн” находился в заливе Петр Великий в рамках операции свободного судоходства (FONOP) на законных основаниях.

При этом в Штатах напомнили, что В то же время в США напомнили, что залив Петра Великого был объявлен внутренними водами СССР еще в 1984 году, в нарушение норм международного права: согласно Конвенции по морскому праву морская граница длиной 106 морских миль незаконна. Проведя эту границу, СССР пытался потребовать больше внутренних вод от своего берега, чем он имел право требовать.

“Российская Федерация продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и США не согласны с ее утверждениями о том, что Петр Великий является (их) “исторической бухтой”, – уточняется в заявлении.

В Седьмом флоте МВФ США подчеркнули, что намерены и дальше “летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от чрезмерный морских претензий”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия угрожала военному кораблю США.