C 25 ноября в Украине вступило в силу постановление Верховной Рады “О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению”.

Теперь о введении карантинных ограничений Кабинет министров обязан предупреждать не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия. Действие документа распространяется на запрет:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.);

прием посетителей торгово-развлекательными центрами;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Теперь правительство не имеет права вводить более одного из указанных мероприятий на определенных территориях без обнародования решения об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. При этом до начала действия двух и более указанных мероприятий Кабмин обязан в те же сроки внести на рассмотрение в ВР законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

‼️Постанову Верховної Ради України №1004-IX «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних… Опубликовано Верховна Рада України Вторник, 24 ноября 2020 г.

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