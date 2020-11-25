В Херсонской области, рядом с админграницей с аннексированным Крымом, прошли показательные военные учения. В них принимали участие бойцы из резерва авиационных и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила служба по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВСУ. Основной задачей учений был поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Передовые авиационные наводчики, экипажи вертолетов армейской авиации и мобильных резервов ДШВ отработали уничтожение морского десанта условного противника. И продемонстрировали свои умения и навыки по оказанию целеуказания вертолетам на уничтожение врага и определение мест для десантирования, непосредственно с “поля боя”, – рассказал командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что для военнослужащих, несущих службу на южном направлении, это стало не только хорошей проверкой, но и возможностью усовершенствовать слаженность экипажей вертолетов и взаимодействие с другими подразделениями родов войск. Кроме того, вертолетчики получили возможность отработать упражнения по стрельбе в полете на малых высотах по уничтожению наземных целей условного противника.

“Проверка – это всегда хорошо, ведь мы можем оценить реальное положение дел в группировке войск, которое подчинено нашему командованию. Как командующий могу сказать, что действиями подчиненных доволен”, – заверил Наев.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине успешно прошла испытания новейшая РСЗО.