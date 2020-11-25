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На Донбассе убили защитника Украины

24 ноября боевики четыре раза нарушили режим “тишины”.

На протяжении 24 ноября террористы и боевики Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ими был убит один из военнослужащих Объединенных Сил.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, от снайперской пули в зоне проведения ООС погиб старший солдат 72-й ОМБр, 31-летний Вячеслав Минкин.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник открывал огонь неподалеку от населенных пунктов Шумы и Южное из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вражеский огонь из стрелкового оружия был зафиксирован в районе Водяного.

Вражеский снайпер обстреливал украинские позиции в пригороде Авдеевки. Именно там тяжелое ранение получил военнослужащий ОС. Он был немедленно доставлен в медучреждение, но реанимационные мероприятия не дали результатов – спасти жизнь воина не удалось.

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“Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – заверили в штабе.

Как ранее сообщал PolitUA, половина украинцев согласна полностью изолировать ОРДЛО.

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