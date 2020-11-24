Всем ФОПам выплатят компенсацию за карантин: сколько получат

Президент Владимир Зеленский пообещал выплаты предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине. Они получат по восемь тысяч гривен.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении. По его словам, такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Президент добавил, что на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти уже искали соответствующие инструменты.

“В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен”, – заверил Зеленский.

Он объяснил, как именно можно получить эти деньги:

зайти в приложение “Дія”;

ввести персональные данные;

указать номер банковской карты.

После проверки введенных данных помощь будет выплачена в течение нескольких дней. По предварительным расчетам, такую помощь сможет получить 1,2 миллиона украинцев – на эту программу было выделено почти десять миллиардов гривен.

Кроме того, будет предусмотрена и компенсация за сохранение рабочих мест.

“Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам”, – пояснил Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, министр культуры поддержал введение в Украине новогоднего локдауна.