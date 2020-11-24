Команда Байдена: критики Кремля и враги Путина

Избранный президент США Джо Байден подобрал для ключевых должностей в американском правительстве активных критиков политики России в целом и Владимира Путина в частности.

Об этом пишет РБК. По их информации, потенциальные госсекретарь и советник по нацбезопасности ранее неоднократно высказывались в поддержку санкций против России.

Список кандидатур уже был опубликован на сайте по переходу власти от действующего главы государства Дональда Трампа к Байдену. Так, пост госсекретаря может занять Энтони Блинкен, который в прошлом весьма критично отзывался о политике главы России Путина и выступал за меры, способные ослабить РФ и усилить ее изоляцию в международном сообществе.

На пост советника по нацбезопасности претендует Джейк Салливан, который занимал должность заместителя помощника президента и советника по национальной безопасности. А вот министром внутренней безопасности США должен стать Алехандро Майоркас – экс-заместитель министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год.

В свою очередь, ЦРУ предположительно возглавит Эврил Хейнс, а постоянным представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд. Нашлось место и для знаменитого экс-госсекретаря Джона Керри – он будет спецпосланником президента по климату.

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