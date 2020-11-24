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Половина украинцев согласны полностью изолировать ОРДЛО

Об этом свидетельствует соцопрос Центра Разумкова.

Прекращение всех отношений и социальных выплат с ОРДЛО готова поддержать половина украинцев. В случае невозможности вернуть оккупированные Россией территории Донбасса под украинский контроль, это считают желательным 15,4% респондентов, допустимым 32,9%.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова. Также общественное мнение разделилось почти поровну касательно восстановления контроля над оккупированными территориями согласно тексту Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы до восстановления контроля). Для 38,8% респондентов такой вариант выглядит предпочтительным (13,4%) или допустимым (25,4%). Однако при этом 43,9% считают такой вариант недопустимым.

Наиболее желательным вариантом (50% опрошенных) было бы возвращение ОРДЛО под украинский контроль Украины на тех условиях, которые существовали до начала войны с Россией.

“Если добавить долю тех, для кого этот вариант является допустимым (25,9%), то именно такой гипотетический сценарий восстановления территориальной целостности Украины имел бы шанс поддержки подавляющим большинством общества (75,9%)”, – подчеркнули авторы опроса.

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Справка: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина рассматривает вопрос реинтеграции Донбасса только вместе с возвращением Крыма.

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