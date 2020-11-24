Министр культуры поддержал новогодний локдаун в Украине

В Украине следует ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники. А на Рождество и Новый год – отказаться от массовых мероприятий.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он напомнил, что по озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения, Украину ждет пока последний “карантин выходного дня”.

Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений: креативная индустрия, туризм, малый и средний бизнес, и т.д. Но в то же время, подчеркнул министр, в последние дни суточное количество инфицированных коронавируса снизилась, однако дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

“Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам… А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в Zoom. По крайней мере, будет что вспомнить”, — пояснил Ткаченко.

Как ранее сообщал PolitUA, в “Слуге народа” назвали условия введения локдауна в Украине.