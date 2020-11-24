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“Заинтересованы в сотрудничестве”: Лукашенко пошел на попятную в конфликте с Западом

Он заявил, что исключает политическое давление.

Лидер Беларуси, непризнанный странами Европы и Украиной, Александр Лукашенко заявил, что его страна заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими государствами. Сам он при этом якобы исключает политическое давление.

Как сообщила БелТА, об этом Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. По его словам, Беларусь “придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия в диалоге с партнерами”.

“С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными”, – подчеркнул белорусский лидер.

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Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.

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