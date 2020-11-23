Национальная полиция планирует принять на вооружение дистанционные электрошокеры TASER. Их действие сотрудники полиции испытали на себе.

Об этом сообщается в “Полицейской волне”. По их информации, законопроект, который предусматривает более широкое применение сотрудниками правоохранительных органов электрошокеров, уже направлен в Верховную Раду.

Отмечается, что для Нацполиции уже закуплено две сотни американских электрошокеров TASER с силой удара в 50 тысяч вольт (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Использовать TASER-ы предполагается для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооруженным лицам, угрожающим применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

“Когда идет подготовка сотрудников либо испекторов, которые будут работать с TASER, то они должны почувствовать, как работает это устройство, на себе. Это дает им четкое понимание, что от него ожидать в ситуации его реального применения, как себя чувствует правонарушитель, как это устройство воздействует на человека”, – пояснил мастер-инструктор компании-производителя Александр Милюков.

Еще во время визита украинских патрульных в США действие TASER-а на себе успешно испытал полковник полиции Евгений Жуков.

Согласно медицинскому заключению Днепровской медакадемии, устройства TASER Х2 возможно и целесообразно использовать как спецсредство Нацполиции. В конце лета обучение по использованию электрошокера для украинских полицейских успешно провел сертифицированный фирмой-производителем инструктор из Великобритании.

Как ранее сообщал PolitUA, В МВД захотели ужесточить наказание за оскорбление полицейского.