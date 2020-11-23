Правительство Украины введет полный локдаун на территории всей страны в том случае, если другие меры не помогут остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил народный депутат от фракции “Слуга народа”, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан. По его словам, локдаун будет уместен лишь в том случае, если суточное количество больных достигнет уровня, с которым не сможет справиться украинская система здравоохранения.

“Постоянно эти цифры называются. Последняя, которую озвучил министр здравоохранения, – это 30 тысяч. Хотя это, по моему мнению, очень высокий показатель заболеваемости”, – уточнил он.

Мокан также добавил, что пока цель “карантина выходного дня” все еще не достигнута.

“Речь идет о том, что сейчас увеличивается коечный фонд, увеличиваются мощности системы здравоохранения. Но, вместе с тем, количество госпитализаций возрастает. Цель карантина выходного дня – стабилизировать этот рост. Но если через некоторое время количество больных и госпитализаций значительно возрастет, опция полного локдауна должна рассматриваться”, – подытожил народный депутат.

Как ранее сообщал PolitUA, в МВД поддержали введение полного локдауна в Украине.