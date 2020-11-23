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В Черное море идет боевой корабль США

Он будет патрулировать черноморские воды.

К побережью Черного моря направляется ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook. Он будет регулярно патрулировать акваторию в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter. Там напомнили, что корабли ВМС США регулярно патрулируют воды региона для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО, в числе которых и Украина.

“USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, отметив седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе”, – уточняется в сообщении.

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Справка: USS Donald Cook (Дональд Кук) – эсминец УРО класса “Арли Берк”. Главным оружием «Кука» являются крылатые ракеты “Томагавк” (56 или 96 ракет) с дальностью полёта до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

Как ранее сообщал PolitUA, на побережье Черного и Азовского морей появятся ракеты “Нептун”.

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