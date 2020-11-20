“Карантин выходного дня” для Украины – это полумера. В стране следует ввести полный локдаун сроком на три недели.

Об этом в эфире ток-шоу “Мы все украинцы” на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, во время встречи с главой МВД Арсеном Аваковым , инфекционистка Ольга Голубовская заявила, что карантин, введенный на срок менее чем три недели, не сможет повлиять на распространение COVID-19.

“Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается”, – подчеркнул Геращенко.

По мнению замминистра, количество больных коронавирусом в Украине будет только увеличиваться. Также он призвал принять все необходимые меры для поддержки бизнеса в период локдауна.

“Правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день”, – заявил Геращенко.

Ранее PolitUA публиковал даты возможного введения полного локдауна в Украине.