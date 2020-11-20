“Американцы засели в Киеве и раскачивают планету” – Лукашенко

Непризнанный белорусский лидер уверен, что против него работают иностранные спецслужбы.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко, чью легитимность не признает Европейский Союз и Украина, заявил, что “против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира”. При этом центром воздействия на Беларусь якобы является Киев.

Об этом он сказал во время посещения ОАО “Гомсельмаш”, сообщает госинформагентство “БелТА”. По словам белорусского лидера, эти спецслужбы с помощью современных технологий и Интернета, якобы “расшатывают обстановку на всей планете”.

“США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди”, – подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщал PolitUA, ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко.