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На Донбассе ранили украинского воина: сводка ООС

19 ноября боевики “Л/ДНР” дважды нарушили режим прекращения огня.

На протяжении 19 ноября российские террористы дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, раненный был доставлен в медицинское учреждение и сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия в районе Авдеевки. А неподалеку от Марьинки работал вражеский снайпер.

“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неукоснительно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага”, – заверили в штабе.

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Как ранее сообщал PolitUA, боевики сбивают беспилотники ОБСЕ на Донбассе.

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