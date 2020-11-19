Новейшая украинская реактивная система залпового огня “Буревій” успешно прошла огневые испытания. Эта РСЗО должна заменить устаревшие советские “Ураганы”, которые стоят на вооружении ВСУ.

Об этом сообщил “Defense Express“. По их информации, разработчики “Буревію”, “Шепетовский ремонтный завод”, на днях провели огневые испытания новой РСЗО на одном из военных полигонов.

РСЗО “Буревій” (рус. “Буревал”) имеет калибр 220 мм и может использовать не только уже разработанные реактивные снаряды для “Урагана”, но также и новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей. Их в рамках программы “Тайфун-2” разрабатывает КБ “Южное”.

Уже известно, что новая реактивная система от “Шепетовского ремонтного завода” оснащена цифровой системой управления огня, которая включает в себя систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить “Буревій” в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки (БПЛА и другие) в онлайн-режиме передается на средства поражения. Таким образом время от обнаружения целей до их уничтожения составляет считанные минуты.

Как ранее сообщал PolitUA, в украинской армии начали использоваться турецкие БПЛА Bayraktar.