“Потерянное COVID-поколение”: в ООН бьют тревогу

Пандемия коронавируса может привести к появлению в мире “потерянного поколения”. Ситуация с COVID-19 угрожает нанести необратимый вред образованию, питанию и благополучию детей.

Об этом говорится в докладе детского фонда ООН (ЮНИИСЕФ). В документе отмечается, что на детей и подростков приходится 1 из 9 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

“На протяжении всей пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети практически не страдают от этой болезни. Но это было далеко от правды. Хотя дети могут заболеть и распространять болезнь, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и рост уровня бедности представляют собой самую большую угрозу для детей. Чем дольше длится кризис, тем сильнее он сказывается на образовании, здоровье, питании и благополучии детей. Будущее целого поколения под угрозой”, – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

В отчете подчеркивается, что по состоянию на 3 ноября 2020 года в 87 странах на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился 1 из 9 случаев заражения COVID-19. Это 11% из 25,7 миллиона случаев заражения, которые были зарегистрированы в этих странах.

Авторы документа также отметили, что дети могут передавать вирус друг другу и старшим возрастным группам, но есть убедительные доказательства того, что при наличии базовых мер безопасности, преимущества от продолжения работы школ преобладают над негативными последствиями их закрытия. Кроме того, школы не являются основным фактором передачи вируса, и дети с большей вероятностью заразятся за пределами учебного заведения.

Также в ЮНИСЕФ прогнозируют, что последствием пандемии COVID-19 к концу 2020 года станет диагностирование у 6-7 миллионов детей в возрасте до пяти лет признаков истощения или острого недоедания (рост на 14%). В итоге это приведет к более чем десяти тысячам дополнительных случаев детской смертности в месяц – главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

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