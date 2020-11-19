Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который не допустит попыток России вновь принять участие во встречах “Большой семeрки” (G7). В частности, этот документ запрещает вашингтонской администрации использование федеральных средств в целях “поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ”.

Об этом сообщило издание “Голос Америки”. По их информации, согласно новому закону восстановление G8 в полном объеме возможно только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что РФ “прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС”, а также полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, “прекратила незаконную оккупацию Крыма.., Южной Осетии и Абхазии” и “вывела свои войска и вооружения из Приднестровья”.

Теперь этот законопроект должен будет рассмотреть и утвердить Сенат. В случае положительного решения верхней палаты, документ отправится на подпись президента Соединенных Штатов.

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