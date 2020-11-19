18 ноября боевики снова нарушили режим “тишины”.
На протяжении 18 ноября террористы Российской Федерации опять нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, в районе Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.
Так как вражеский обстрел не представлял угрозы жизни и здоровью украинских бойцов, огонь в ответ не открывался.
“Подразделения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в ООС, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей”, – заверили в штабе.
Как ранее сообщал PolitUA, боевики сбивают беспилотники ОБСЕ на Донбассе.