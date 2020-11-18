Украина закупит шесть миллионов тестов на коронавирус

Для этого выделили миллиард гривен.

Украина закупит шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Для этого был выделен миллиард гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что комитет парламента по вопросам бюджета уже поддержал решение правительства о выделении средств.

Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Таким образом у украинских медиков появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.

Кроме того, еще 900 миллионов гривен будут направлены на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также получат регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

Как ранее сообщал PolitUA, Кабмин выделил деньги на развертывание мобильных COVID-госпиталей в трех городах Украины.