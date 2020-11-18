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Украинские партии потратили на рекламу в Facebook почти семь миллионов долларов

Для этого использовались 4500 страниц.

Украинские политики за десять месяцев 2020 года потратили на рекламу в Facebook 6,6 миллиона долларов. Для распространения рекламы были задействованы 4500 страниц в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает общественное движение “Чесно”. Активисты подчеркнули, что эта сумма чуть больше годового бюджета города Дрогобыча.

При этом ТОП по расходам возглавляет страница “Политической партии “За майбутнє”. С августа по октябрь 2020-го эта политсила потратила почти 170 тысяч долларов.

В свою очередь партия “Слуга народа” на первом месте по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее. Общая сумма составила 880 тысяч долларов.

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Как ранее сообщал PolitUA, Facebook выявил и удалил сеть “юлеботов”.

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