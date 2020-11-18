Украинские партии потратили на рекламу в Facebook почти семь миллионов долларов

Украинские политики за десять месяцев 2020 года потратили на рекламу в Facebook 6,6 миллиона долларов. Для распространения рекламы были задействованы 4500 страниц в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает общественное движение “Чесно”. Активисты подчеркнули, что эта сумма чуть больше годового бюджета города Дрогобыча.

При этом ТОП по расходам возглавляет страница “Политической партии “За майбутнє”. С августа по октябрь 2020-го эта политсила потратила почти 170 тысяч долларов.

В свою очередь партия “Слуга народа” на первом месте по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее. Общая сумма составила 880 тысяч долларов.

Как ранее сообщал PolitUA, Facebook выявил и удалил сеть “юлеботов”.