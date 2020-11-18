США запустили программу помощи переселенцам с Донбасса

Ее стоимость – два миллиона долларов.

Соединенные Штаты Америки и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу, направленную на сплочение внутренне перемещенных лиц Украины. Ее стоимость составила два миллиона долларов.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter. По их информации, программа рассчитана на два года действия.

“Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму два миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией”, – поясняется в сообщении.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, победа Джо Байдена – это большая удача для Украины.