Новый “эротический скандал” разгорелся в Верховной Раде со “слугами народа”. Участниками стали нардепы Анатолий Драбовский и Олег Тарасов.

Драбовский во время перерыва в парламенте отправил своему коллеге по фракции и соседу по месту в парламентском зале Тарасову видео с обнаженной женщиной. Вот только на мобильном Драбовского не хватило памяти и он удалил с телефона видеозапись брифинга Министерства здравоохранения.

Ситуацию зафиксировал на камеру и обнародовал журналист Алексей Липовецкий.

Напомним, что 62–летний Анатолий Драбовский – член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. До избрания в парламент он был ректором Винницкого кооперативного института. А его коллега по фракции Олег Тарасов заседает в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Отметим, что это не первый подобный скандал в стенах парламента.

Так, народный депутат Богдан Яременко обвинялся в том, что во время заседания Рады переписывался с проституткой. Сам народный избранник назвал это провокацией и заявил, что специально пытался “подловить” журналистов.

Народный депутат от “Слуги народа” Елена Криворучкина стала героем соцсетей после того, как была обнародована ее романтическая переписка. Фраза нардепа “Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч” вызвала бурю эмоций среди интернет-пользователей. Сама же Криворучкина напомнила, что переписывалась во время официального перерыва и посоветовала не завидовать ей.

Персонажем самого громкого скандала был нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Во время заседания парламента он переписывался с контактом “Юля конкурс красоты Одесса”, а после переписки начал трогать свои гениталии. Журналисты сняли на видео его пикантное поведение, но Кива заявил, что видео было смонтировано.

Как ранее сообщал PolitUA, “Слуги народа” хотят изменить закон о казино в Украине.