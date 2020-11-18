Украина может стать членом НАТО: в МИД назвали условия

Украина может стать членом НАТО даже без предоставления Плана действий по членству в альянсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции “The Road to Warsaw Security Forum”, сообщает “Укринформ“.

“Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить”, – уточнил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что при этом Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.

“Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA, комиссия Украина-НАТО обсудила шаги для совместного партнерства.