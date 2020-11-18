Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов: сводка ООС

На протяжении 17 ноября российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, в районе Новотроицкого враг вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку от населенного пункта Шумы – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

“В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Должным образом выполняя определенные задания, наши воины придерживаются условий режима прекращения огня”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, боевики сбивают беспилотники ОБСЕ на Донбассе.