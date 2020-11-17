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Кабмин выделил деньги на мобильные COVID-госпитали: в каких городах развернут

Об этом заявил министр здравоохранения Степанов.

Кабинет министров Украины выделил 118,5 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Такие госпитали развернут в Киеве, Одессе и Краматорске.

Как сообщил “Интерфакс-Украина“, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ также уточнили, что локации, где будут обустроены временные госпитали, определяются местными властями. Дело в том, что для этого планируется задействовать местные инфраструктурные объекты.

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В частности, рассматривается вопрос перепрофилирования в вышеперечисленных городах спортивных и культурных комплексов, санаториев, гостиничных комплексов или торгово-развлекательных центров.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве мобильные госпитали могут развернуть на территории Выставочного центра или Дворца Спорта.

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