Оккупанты решили оставить Симферополь без воды

В аннексированном Симферополе российская оккупационная администрация решила ввести новые жесткие графики подачи воды. Теперь местные жители смогут пользоваться водой дома не более четырех часов в день.

Об этом со ссылкой на так называемое предприятие “Вода Крыма” сообщили “Крым.Реалии“. По их информации, новый график начинает действовать уже с 17 ноября.

Согласно новым ограничениями, со вторника до четверга вода будет подаваться с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. На выходных, с пятницы и до воскресенья, вода будет только 2 часа в день: с 18:00 до 22:00. При этом горячее водоснабжение в оккупированном городе по-прежнему недоступно.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продолжает тщетные попытки бороться с засухой в Крыму.