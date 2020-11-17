Перепись населения в Украине все же состоится. Она есть в правительственной программе Кабинета министров.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил Министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, для переписи населения нужно учесть две составляющие: финансовую и эпидемическую.

“Финансовая – это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021-ом уже должны начать подготовку. И эпидемическая составляющая – кажется, должно быть 150 тысяч одних только людей, которые должны осуществлять перепись”, – подчеркнул Немчинов.

Как ранее сообщал PolitUA, в Кабмине грозят штрафами мэрам городов за отказ от “карантина выходного дня”.