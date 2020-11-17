В Кабмине грозят штрафами мэрам городов за отказ от “карантина выходного дня”

Их будут наказывать как обычных предпринимателей.

Глав украинских городов за отказ выполнять распоряжение правительства о работе в городах тех или иных заведений во время “карантина выходного дня” будут штрафовать.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, сумма наказания будет такой же, как для “любого владельца строительного магазина”.

Немчинов подчеркнул, что мэры городов не имеют полномочий влиять на реализацию постановления о карантинных ограничениях. Этот вопрос находится вне компетенции органов самоуправления.

“Они могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Но если начнут выдавать распорядительные документы, мол, на последние действие локдауна выходного дня не распространяется, то на них будут составлять такие же административные протоколы, как и на любого владельца строительного магазина”, – объяснил Немчинов.

Как ранее сообщал PolitUA, названо условие для введения полного локдауна в Украине.