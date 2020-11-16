Майя Санду анонсировала встречу с Зеленским

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дата и место встречи в настоящее время не уточняются.

Об этом Санду заявила изданию РБК-Украина. Она заверила, что выступает за восстановление хороших отношений с Украиной.

Санду напомнила, что во время президенства Игоря Додона практически не было официальных визитов, а Молдова находилась в изоляции.

“Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения”, – пояснила Санду.

При этом она уточнила, что место и время встречи пока неизвестно. Впрочем, в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договаривались.

Она также заверила, что считает аннексированный Россией полуостров Крым украинской территорией. Однако присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации на сегодня не готова, поскольку еще не читала этот документ.

Как ранее сообщал PolitUA, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове.