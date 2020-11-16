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Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича

Речь идет о деле по разгону Майдана.

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда 16 ноября. Решение касается дела о жестоком разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

По информации от защитников президента-беглеца, решение было отменено из-за “процессуальных нарушений и неподтвержденности подозрения”. Его направили на повторное рассмотрение в Печерский райсуд.

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Как ранее сообщал PolitUA, Ирина Венедиктова уволила своего заместителя с наградой от Януковича.

 

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