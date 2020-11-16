Во втором туре президентских выборов в Молдове, после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков, победу одержала Майя Санду.

Об этом сообщила “Европейская правда”. В издании уточнили, что оппозиционный кандидат и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. В свою очередь, за действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% или 690 139 избирателей.

Отмечается также, что за рубежом, где в этот раз наблюдалась рекордная избирательная активность, Санду получила поддержку 92,94% или 243 605 голосов граждан. А вот среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти пополам. Примечательно, что в Приднестровье за ​​Додона проголосовало почти 86% избирателей.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Санду с победой и пригласил ее с визитом в Киев. Следует отметить, что и Зеленский, и пятый президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с предшественником Санду – Игорем Додоном за его высказывания о том, что Крым принадлежит РФ.

При этом эксперт-международник Игорь Соловей уверен, что несмотря на победу Майи Санду, Кремль попытается удержать свое влияние на Кишинев.

“Молдова не стала уже сегодня полностью европейской, додонизация никуда не исчезла. Россия не прекратит “качать” Кишинёв через свою агентуру и полезных идиотов, чтобы как минимум связать Санду руки”, – подчеркнул Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Молдовы Игорь Додон регулярно согласовывает свои действия с Кремлем.