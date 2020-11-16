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Выборы в Молдове: Майя Санду победила Игоря Додона

ЦИК Молдовы обработал 100% протоколов.

Во втором туре президентских выборов в Молдове, после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков, победу одержала Майя Санду.

Об этом сообщила “Европейская правда”. В издании уточнили, что оппозиционный кандидат и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. В свою очередь, за действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% или 690 139 избирателей.

Отмечается также, что за рубежом, где в этот раз наблюдалась рекордная избирательная активность, Санду получила поддержку 92,94% или 243 605 голосов граждан. А вот среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти пополам. Примечательно, что в Приднестровье за ​​Додона проголосовало почти 86% избирателей.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил Санду с победой и пригласил ее с визитом в Киев. Следует отметить, что и Зеленский, и пятый президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с предшественником Санду – Игорем Додоном за его высказывания о том, что Крым принадлежит РФ.

При этом эксперт-международник Игорь Соловей уверен, что несмотря на победу Майи Санду, Кремль попытается удержать свое влияние на Кишинев.

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“Молдова не стала уже сегодня полностью европейской, додонизация никуда не исчезла. Россия не прекратит “качать” Кишинёв через свою агентуру и полезных идиотов, чтобы как минимум связать Санду руки”, – подчеркнул Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Молдовы Игорь Додон регулярно согласовывает свои действия с Кремлем.

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