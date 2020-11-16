Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе готова к переговорам по украинскому “Плану действий”. Его представят на следующей неделе в Берлине.

При этом Российская Федерация уже заявила, что план якобы “нарушает” Минские договоренности. Но при этом советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала “Украина 24” заявил, что “если договорились о встрече, то видимо это означает, что и Россия готова рассматривать его”.

Арестович также уточнил, что РФ уже рассматривала эту стратегию как на общем заседании, так и на заседании политических подгрупп. Он добавил, что есть сведения о готовности российской стороны к обсуждению.

“Это означает, что они готовы говорить. “Это не соответствует” и так далее – это обычная риторика, которую мы слышим много лет. Тем не менее, многое сделано и многое будет сделано. У меня есть сдержанный оптимизм относительно этого”, – заверил советник.

При этом, по мнению Арестовича, о “нарушении” Минских соглашений Россия заявляет “заранее, на всякий случай”.

“На самом деле во время переговоров политических советников Германия, Франция поддержали наш план и сказали, что он вообще полностью соответствует реализации Минских договоренностей и дает возможность их выполнить. Осталось уговорить Россию, как говорится”, – пояснил он.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук рассказал детали украинского “Плана по Донбассу”.