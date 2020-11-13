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Беларусов хотят лишать гражданства за участие в протестах

Это предложили в белорусском парламенте.

В Беларуси хотят лишать гражданства за террористическую или экстремистскую деятельность. Напомним, что именно так Александр Лукашенко называет участие в акциях протеста.

Как сообщила БEЛТА, об этом заявила депутат нижней палаты парламента Мария Василевич. По ее словам, в предложенном законопроекте исключаются случаи, когда “прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление”.

“Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси”, – пояснила она.

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Как ранее сообщал PolitUA,  протесты в Беларуси радикально меняют свою тактику.

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