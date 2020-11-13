В Раде заговорили об отмене “карантина выходного дня”

В Верховной Раде Украины рассматривают вариант принятия постановления про отмену “карантина выходного дня”. Также парламент может перенести часть пленарных заседаний из-за пандемии коронавируса.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп “Голоса” Ярослав Железняк. Он подвел итоги онлайн-совещания глав фракций 13 ноября.

“Повестка очевидна: план работы на ближайшую неделю. Точнее корректировка плана, учитывая ситуацию, когда в строю только вице-спикер. Есть вероятность, что из-за ситуации с заболевшими часть недели перенесут, оставив точно вторник (17 ноября). Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать”, – уточнил он.

Железняк добавил, что уже во вторник ВРУ собирается рассмотреть “закон Разумкова” про возврат е-декларирования. А также на рассмотрение могут вынести ряд других законов, связанных с Конституционным Судом.

Кроме того народные депутаты рассмотрят постановление о надлежащей подготовки к карантинным мероприятиям. Вынесут на рассмотрение и законопроект об отсрочке обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Как ранее сообщал PolitUA, ряд городов в Украине отказался вводить “карантин выходного дня”.