В Киеве, 13 ноября, во время задержания подозреваемого был тяжело ранен сотрудник Патрульной полиции. Злоумышленник выстрелил в него трижды.

Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил Алексей Белошицкий. По его словам, инцидент произошел во время обычной остановки нарушителя ПДД.

“4 утра. На улице Героев Космоса патрульные Анатолий Жовновский и Виталий Тафийчук остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. В салоне – трое мужчин. Заметно нервничают. Патрульные замечают у одного из них прав и кобуру. Когда инспекторы обращаются к пассажирам – они внезапно выбегают из машины и убегают. Патрульные за ними. Во время преследования один из беглецов осуществляет три выстрела в патрульного. Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие. На помощь приехал еще один экипаж – Дарья Лебедь и Артур Бондарь”, – рассказал Белошицкий.

Он подчеркнул, что все трое злоумышленников были задержаны. У одного из них обнаружили пистолет ПМ и гранаты. Один из задержанных находится в международном розыске по ч.1 ст.263 УК, а другой ранее привлекался к ответственности по ст. 263 УК (“Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения”).

“Можно только догадываться, какими были их намерения и куда направлялось это авто. Рискуя своей жизнью, патрульные помешали им совершить задуманное. Патрульного с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали. Сейчас продолжается операция. Когда он вернется домой, то крепче обычного обнимет свою семью”, – добавил Белошицкий.

“Такие события меняют нас, закаляют и побуждают еще преданнее работать. Ведь пока вы отдыхаете, преступность не берет паузу и наша защита нужна еще больше. И мы готовы ее обеспечить. Рискуя жизнью. Днем и ночью, 24/7. Спасибо патрульным за службу и жму руки”, – подытожил он.

Київ. Сьогодні на світанку під час затримання патрульний отримав три вогнепальні поранення. Порушник здійснив три… Опубликовано Олексій Білошицьким Пятница, 13 ноября 2020 г.

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