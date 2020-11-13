12 ноября террористы четыре раза открывали огонь по защитникам Украины.

На протяжении 12 ноября российские террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах сил Объединенной Операции нет.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Так, враг вел огонь из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка. Неподалеку от Водяного боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Ранее PolitUA рассказывал, как террористы будут бежать с Донбасса.