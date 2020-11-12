Заявления Байдена по Украине внушают оптимизм

Об этом заявили в Офисе президента.

Заявления победителя американской президентской гонки Джо Байдена касательно Украины “внушают оптимизм”. Сейчас уже идет подготовка полноценного визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП. Он подчеркнул, что между Украиной и Соединенными Штатами Америки по прежнему существует стратегическое партнерство.

По словам Жовквы, Джозеф Байден дал понять, что США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины. Кроме того, напомнил чиновник, Киев и Вашингтон углубляют экономическое сотрудничество.

Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС – на этот раз типа ВВЭР-440 – на американское ядерное топливо. А на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

Ранее PolitUA рассказывал о том, как Кремль оправдался за то, что не поздравил Байдена с победой на выборах.