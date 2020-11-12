Это касается только местных жителей Донецкой и Луганской области.

Местные жители Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях, должны просто сдать оружие. Наемникам же следует дать уйти с территории Украины.

Такое мнение в интервью “Настоящему времени” выразил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, понести наказание должны только те наемники, которые совершали военные преступления.

“Те, которые пришельцы, разные наемники, они разоружаются и выводятся из Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание”, – сказал Кравчук.

“Наши ошибки, или наши просчеты, или нарушения с украинской стороны наказываются украинскими вооруженными силами. Думаю, это должно так быть и в ОРДЛО, что нарушения боевиков должны быть наказаны или оценены руководством этих незаконных военных формирований”, – подчеркнул он.

Ранее PolitUA называл пять главных проблем, связанных с предложенной Кравчуком Свободной экономической зоной на Донбассе.