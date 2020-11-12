Карантин “выходного дня” начнет действовать в Украине в субботу 14 ноября. Однако ряд городов не согласился пойти на такие ограничительные меры.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. По их информации, первым от нового карантинного режима отказался мэр Львова Андрей Садовый. Свою позицию о карантинных ограничениях он высказал на митинге предпринимателей.

Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, это глупость!

Садовой подчеркнул, что сейчас во Львове продолжают открываться новые больницы и появляться новые койко-места. Львовские врачи умеют лечить больных COVID-19, и к тому же четверть львовян уже переболели коронавирусом.

“Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город”, – заверил он.

Вводить карантин “выходного дня” отказались и в Славянске Донецкой области. Мэр города Вадим Лях напомнил, что выходной в стотысячном прифронтовом Славянске и таких городах-миллионниках, как Киев или Харьков, имеет существенные различия.

“Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни – единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции”, – пояснил он.

Лях заявил, что решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Он уже направил соответствующее предложение в Кабмин.

“Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю мы примем решение”, – добавил Лях.

Глава города Ривне Владимир Хомко решил не спешить с введением новых карантинных мер. По его словам, в понедельник, 16 ноября, будет собрана комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая и примет окончательное решение.

Вводить карантин “выходного дня” отказался также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Следует отметить, что он сам заболел коронавирусом.

“Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться”, – предупредил он.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада ввела новые штрафы за нарушение масочного режима в Украине.