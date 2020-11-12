“Слуги народа” хотят изменить закон о казино в Украине

Депутаты считают, что в нем полно ошибок.

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Олег Марусяк подал в Верховную Раду законопроект №4351. Он направлен на устранение противоречий в законе об игорном бизнесе.

Об этом сообщается на сайте парламента. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что закон “О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр” содержит ряд технических ошибок и положений, которые не согласуются между собой и образуют юридические коллизии.

Автор законопроекта пояснил, что его документ позволит создать комиссию по регулированию азартных игр в Украине. Также получится запустить процесс выдачи лицензий для организации и проведения игр и усовершенствовать регулирование.

По мнению Марусяка, наличие существующих коллизий в законе о легализации игорного бизнеса, может привести к проблемам в функционировании комиссии по регулированию азартных игр.

Как ранее сообщал PolitUA, нардепы “Слуги народа” ожидают открытия первых казино в Украине уже через год.