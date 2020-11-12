На протяжении 11 ноября российские террористы на Донбассе трижды нарушили режим полного прекращения огня. В результате этого был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Неподалеку от населенного пункта Пески противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Водяным использовал миномет калибра 82 миллиметра. В районе населенного пункта Каменка боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

“Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя достигнутым договоренностям, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению”, – подчеркнули в штабе.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия блокирует открытие КПВВ на Донбассе.