Сейчас он находится на изоляции.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом сам Разумков сообщил на своей странице в Facebook. Он уточнил, что продолжит работать дистанционно.

“Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь добралась и до моей семьи, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и дальше. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и близких. Искренне желаю вам всем здоровья”, – написал спикер парламента.

Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат… Опубликовано Дмитро Разумковым Среда, 11 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.