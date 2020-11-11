Режиссер “Атлантиды” отказался от ордена из рук Зеленского

Он сделал это в знак протеста.

Украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович, автор фильма “Атлантида”, отказался от ордена “За заслуги” 3-й степени. Награду ему присудил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Соответствующий указ был подписан главой государства по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

“Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти “дела” в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене”, – заявил Васянович.

Он подчеркнул, что не может принять награду от власти, которая одной рукой, по его словам, награждает “за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство”, а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием.

“Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика”, – уточнил режиссер.

Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский анонсировал новую программу по профилактике коронавируса.