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5G в Украине появится уже в 2021 году

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

В 2021 году в Украину начнут внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G). А первые лицензии на коммерческое использование выдадут уже в конце года.

Об этом во время заседания правительства заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, в начале 2021-го 5G все еще будет экспериментальной технологией.

“Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории”, – пояснил он.

В то же время он заявил о планах “максимально коммуницировать с украинцами для того, чтобы доносить преимущества этой технологии, потому что есть разные мнения относительно развития 5G”.

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Как отметил Федоров, утвержденный правительством план внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу первых лицензий операторам в конце 2021 года.

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