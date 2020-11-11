5G в Украине появится уже в 2021 году

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

В 2021 году в Украину начнут внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G). А первые лицензии на коммерческое использование выдадут уже в конце года.

Об этом во время заседания правительства заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, в начале 2021-го 5G все еще будет экспериментальной технологией.

“Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории”, – пояснил он.

В то же время он заявил о планах “максимально коммуницировать с украинцами для того, чтобы доносить преимущества этой технологии, потому что есть разные мнения относительно развития 5G”.

Как отметил Федоров, утвержденный правительством план внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу первых лицензий операторам в конце 2021 года.

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